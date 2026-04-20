Crolla controsoffitto al Nautico della Spezia, lezioni sospese per sicurezza

Lezioni sospese oggi all’istituto Capellini-Sauro della Spezia dopo il crollo di un controsoffitto nell’area d’ingresso della scuola. Il cedimento, avvenuto presumibilmente nel fine settimana a edificio chiuso, non ha provocato feriti. La decisione di fermare l’attività didattica è stata presa in via precauzionale per consentire verifiche tecniche immediate.

Cedimento – A scoprire il danno è stato il personale scolastico all’apertura dell’istituto, prima dell’arrivo degli studenti. Il crollo ha interessato l’ingresso della struttura che ospita il tecnico nautico e il liceo scientifico tecnologico.

Sicurezza – Nessuno studente né dipendente è rimasto coinvolto. Un elemento decisivo che ha evitato conseguenze più gravi, considerando che l’episodio è avvenuto in un punto di passaggio particolarmente frequentato.

Verifiche – Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia della Spezia, che hanno avviato un sopralluogo e attivato il protocollo d’urgenza. Previsto l’intervento di una ditta specializzata per accertare la stabilità dell’area e valutare l’entità del problema.

Stop lezioni – La sospensione delle attività didattiche è stata disposta per l’intera giornata, sia per motivi di sicurezza sia per permettere i controlli tecnici. Resta ora da capire se saranno necessari ulteriori interventi prima della ripresa regolare delle lezioni.

Accertamenti – Le verifiche dovranno chiarire le cause del cedimento e stabilire se si sia trattato di un episodio isolato o di una criticità strutturale più ampia. Il tema della manutenzione degli edifici scolastici torna così al centro dell’attenzione.

Attesa – Studenti e famiglie attendono indicazioni sull’evoluzione della situazione e sui tempi per il ritorno in aula, legati all’esito delle verifiche in corso.

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