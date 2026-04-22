Genova, ricatta una giovane conosciuta in palestra. Uomo accusato di revenge porn

Un rapporto nato tra gli attrezzi di una palestra di quartiere si è trasformato, nel giro di poche settimane, in una spirale di ricatti e paura. Dopo i primi scambi di messaggi intimi, la relazione è degenerata con l’invio di video a contenuto esplicito, una scelta che la giovane protagonista ha poi definito l’inizio di un vero incubo.

La vittima, una ragazza di 24 anni attiva nel mondo artistico, ha deciso infine di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto. Nella sua testimonianza ha spiegato di essere consapevole dei rischi nel condividere quel materiale, tanto da utilizzare una modalità di visualizzazione temporanea. Tuttavia, questa precauzione non è bastata a garantirle privacy e riservatezza.

Secondo quanto ricostruito, il giovane con cui aveva instaurato il rapporto sarebbe riuscito a salvare i video tramite un’applicazione in grado di aggirare le limitazioni di visualizzazione. Forte di questo, avrebbe iniziato a minacciarla: se non avesse accettato di avere rapporti sessuali con lui, avrebbe diffuso i filmati su siti per adulti e nelle chat condivise con amici e conoscenti. Una situazione che ha generato nella ragazza un forte stato di ansia e terrore.

Dopo essersi confidata con una persona fidata, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare. Gli investigatori hanno quindi identificato il presunto responsabile e proceduto al sequestro dei suoi dispositivi elettronici, ora al vaglio degli esperti per verificare l’eventuale presenza e diffusione dei contenuti.

L’uomo è attualmente indagato per revenge porn e tentata estorsione, reati che prevedono pene severe. Tuttavia, per configurare pienamente il primo, non è sufficiente la minaccia: è necessario accertare che il materiale sia stato effettivamente condiviso. Proprio per questo motivo, le indagini si concentrano sull’analisi delle comunicazioni digitali.

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