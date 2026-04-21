Bimba di Bordighera, il nonno denunciato per minacce dall'ex compagno della madre

L' ex compagno della donna di 43 anni, madre della bimba di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, a Bordighera (e per il cui decesso sono entrambi indagati per omicidio preterintenzionale) ha querelato per minacce il nonno materno della bambina.

Secondo quanto appreso, ieri l'anziano si sarebbe recato sotto casa del padre dell'uomo - dove attualmente vive l'ex compagno della figlia - spacciandosi per un corriere che doveva consegnare un pacco.

Al portone, tuttavia, anziché il figlio si è presentato il padre e il nonno della bimba gli avrebbe chiesto di farlo scendere posando la mano su un fianco, mostrando un rigonfiamento e facendo intendere di avere una pistola, che comunque non è stata vista.

"Non è volontà dei miei assistiti alimentare le tensioni - commenta l'avvocato Cristian Urbini -. La querela è solo un atto dovuto per la sicurezza propria e della famiglia".

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