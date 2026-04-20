Incendio ad Albenga, sindaco Tomatis: “Nessun ferito, ordinanza per tutelare la salute”

Un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in un impianto di trattamento rifiuti al confine con Albenga ha causato momenti di forte apprensione, ma senza conseguenze per le persone. A fare il punto è il sindaco Riccardo Tomatis, che ricostruisce l’accaduto e spiega le misure adottate dal Comune.

Il rogo è scoppiato intorno alle tre del mattino all’interno di un sito di stoccaggio: "Ha interessato una parte di rifiuti stoccati ed è stato un momento di una certa apprensione". Determinante l’intervento dei vigili del fuoco: "Fortunatamente non ci sono stati feriti e l’assenza di vento ha aiutato molto, permettendo di domare le fiamme in poche ore".

La situazione, però, ha avuto una nuova evoluzione: "Questa notte c’è stata una ripresa dell’incendio e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nuovamente", spiega il sindaco, evidenziando come l’area coinvolta sia "in mezzo alle campagne e lontana dal centro", ma comunque esposta a possibili rischi ambientali.

Per questo è stata emanata un’ordinanza: "Il provvedimento è legato alla necessità di salvaguardare la salute dei cittadini". Nel dettaglio, è stato disposto il divieto di utilizzo dell’acqua entro 500 metri, ma "riguarda esclusivamente i pozzi privati, perché nella zona non ci sono pozzi pubblici gestiti".

Sulla durata delle restrizioni resta cautela: "Dovranno essere gli enti competenti, in particolare la Asl, a stabilire tempi e modalità, sulla base dei controlli in corso". L’auspicio è comunque che l’emergenza rientri rapidamente: "Ci auguriamo che, vista la modesta entità della ripresa, tutto possa risolversi nel giro di pochi giorni".

Infine, sui fumi, arrivano rassicurazioni: "Grazie all’assenza di vento e alle rilevazioni di Arpal, la dispersione è stata limitata e circoscritta. Al momento non sembrano esserci grossi rischi".

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