La Spezia, morto Paolo Faconti, direttore generale di Confindustria

La comunità spezzina e il mondo imprenditoriale piangono la scomparsa di Paolo Faconti, venuto a mancare all’età di 64 anni. Storico punto di riferimento per Confindustria, ha rappresentato per decenni una figura centrale nel dialogo tra imprese e istituzioni del territorio.

La sua morte ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti economici e politici locali, che oggi perdono una guida esperta e autorevole. Con la sua lunga carriera, Faconti ha contribuito in modo determinante alla crescita e al consolidamento dell’associazione degli Industriali.

Entrato in Confindustria La Spezia nel 1982 come semplice impiegato, ha costruito nel tempo un percorso professionale solido, diventando una vera e propria colonna dell’organizzazione di via Don Minzoni. Nel 1985 ha compiuto un importante passo avanti assumendo il ruolo di direttore di Ance La Spezia, incarico mantenuto per diversi anni. Dal 2017 ricopriva la carica di direttore generale, guidando l’associazione con competenza e visione.

Più recentemente, era stato nominato dal sindaco Pierluigi Peracchini membro del Comitato di gestione dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, a conferma della stima e del riconoscimento istituzionale per il suo operato.

I funerali si terranno martedì 21 aprile alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria, dove la città si riunirà per dare l’ultimo saluto a una figura che ha segnato profondamente il tessuto economico locale.

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