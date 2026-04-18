Genova, anziano investito mentre attraversa fuori dalle strisce in via Barabino

Un uomo di 80 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Barabino, a Genova, dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava in un tratto privo di strisce pedonali. L’anziano, soccorso in codice giallo, è stato trasferito all’ospedale Galliera. La Polizia Locale indaga sulla dinamica.

Incidente – L’investimento è avvenuto intorno alle 11, all’altezza di piazza Sbrano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la carreggiata quando è stato urtato da uno scooter diretto verso il centro città. L’impatto ha provocato la caduta anche della conducente del mezzo, una donna di 54 anni.

Soccorsi – Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca Genovese. L’80enne ha riportato una ferita alla fronte con sospetto trauma cranico, oltre a un trauma alla spalla e dolori diffusi. È rimasto sempre cosciente ed è stato immobilizzato prima del trasferimento al pronto soccorso del Galliera.

Testimone – Momenti di apprensione anche per la moglie dell’uomo, che, attirata dalle sirene, si è affacciata dalla finestra riconoscendo il marito tra i soccorsi. Un dettaglio che ha segnato una mattinata già tesa per i residenti della zona.

Conducente – La donna alla guida dello scooter, caduta in seguito all’urto, ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo le prime valutazioni sanitarie.

Accertamenti – Spetta ora alla Polizia Locale ricostruire con precisione responsabilità e circostanze del sinistro. Gli agenti hanno gestito anche la viabilità, rallentata durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

Sicurezza – L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli attraversamenti e sulla prudenza, sia per i pedoni sia per chi è alla guida, in tratti urbani ad alta percorrenza.

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