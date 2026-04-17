La Spezia, salgono a cinque i tifosi arrestati dopo gli scontri al centro sportivo
di R.C.
Tre ultras dello Spezia sono stati arrestati a seguito degli scontri avvenuti presso il centro sportivo del club nella nottata dopo il derby perso contro la Carrarese il 6 aprile scorso.
Questa mattina la Polizia di Stato, in particolare operatori della Digos diretti dal commissario capo Edoardo Bruno, hanno eseguito tre misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti identificati come responsabili dei fatti.
Una cinquantina circa di tifosi, nel tentativo di entrare dentro la sede del club, furono respinti dagli agenti. Dieci poliziotti rimasero feriti con prognosi da 4 a 30 giorni negli scontri. Due ultras erano già stati arrestati nelle ore immediatamente successive i fatti.
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