Genova, rapina in via Gramsci: arrestati quattro nordafricani

Ieri notte, gli agenti della Polizia Locale, in servizio in divisa nel centro storico, sono stati avvicinati da un giovane di 24 anni, di nazionalità marocchina, che ha riferito di essere stato vittima di una rapina: gli autori, dopo avergli vaporizzato il volto con spray urticante al peperoncino, in via Gramsci, hanno derubato il 24enne del telefono cellulare e di alcuni altri oggetti personali. Gli operatori, raccolti gli elementi utili, avviavano immediate ricerche, avvalendosi anche del supporto del sistema di videosorveglianza, con monitoraggio da remoto a cura di personale dedicato, riuscendo in breve tempo a individuare e fermare i presunti autori del fatto, quattro soggetti di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Prima del fermo, uno dei quattro ha cercato di scappare in zona Molo, mentre gli altri tre di confondersi in zona Expo.

Il 24enne vittima della rapina è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi per le cure del caso e dove poi ha formalizzato la querela.

I quattro arrestati sono poi risultati tutti pluripregiudicati, anche per reati contro il patrimonio. Tratti in arresto, il PM ha disposto l'accompagnamento degli arrestati presso la Casa Circondariale di Genova Marassi per convalida Gip.

L'intervento si inserisce nell'ambito dei servizi previsti dal Piano per la Sicurezza Urbana 2026, che contempla un rafforzamento della presenza della Polizia Locale nelle ore serali e notturne, con particolare riferimento alle aree del centro storico.

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