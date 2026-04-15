Sarzana: gatto ucciso e cucinato in un parco pubblico, uomo denunciato

Un episodio scioccante ha scosso Sarzana, dove un uomo è stato sorpreso mentre uccideva un gatto con l’intenzione di cucinarlo all’interno di un parco pubblico.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio nel quartiere Crociata, dopo che alcuni passanti, increduli di fronte alla scena, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo, originario della Nigeria, procedendo poi alla denuncia.

A rendere pubblico l’accaduto è stato l’assessore alla Sicurezza Stefano Torri, che sui social ha definito l’episodio "atroce che non può e non deve trovare spazio in una società civile".

Lo stesso assessore ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione per riqualificare l’area: "stiamo lavorando duramente per restituire il parco di Crociata ai cittadini, perfezionando la procedura del bando indetto per una gestione che porti finalmente aggregazione positiva, ordine, luce e legalità in questa zona".

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