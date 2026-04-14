Omicidio Molassana: Fabio Fibrini trasferito nel carcere di Marassi

E' stato trasferito in carcere a Marassi Fabio Fibrini, il cinquantaduenne accusato di aver ucciso con 13 coltellate la madre Maria Marchetti nella loro abitazione di Molassana.

Fibrini subito dopo l'arresto era stato portato all'ospedale San Martino di Genova in seguito a un malore e poi trasferito alla clinica psichiatrica dove è rimasto per quasi un mese.

Il trasferimento al carcere di Marassi è arrivato dopo una valutazione dei medici circa la non incompatibilità con il carcere in attesa dell'esito della perizia psichiatrica in corso per valutare la capacità di intendere e di volere.

Gli avvocati di Fibrini, Roberta Barbanera e Giorgio Zunino, gli hanno fatto visita nei giorni scorsi e lo hanno trovato tranquillo e collaborativo seppur continui a manifestare un totale vuoto rispetto ai fatti di cui è accusato. All'uomo è stato dato un amministratore di sostegno e sono stati attivati anche i servizi sociali. Il medico legale Maurizio Balestrino nominato dalla giudice Angela Nutini e lo psichiatra Pietro Ciliberti, nominato dagli avvocati dell'indagato, dopo i primi due incontri proseguiranno con la somministrazione di alcuni test al cinquantaduenne per valutare la capacità di intendere al momento del fatto, quella attuale, quella di partecipare al processo e infine la pericolosità sociale dell'indagato se verrà riconosciuta una incapacità anche solo parziale. La perizia psichiatrica sarà depositata entro metà maggio. Il 4 giugno è stata fissata l'udienza davanti alla giudice per le indagini preliminari per la discussione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.