Truffa a un’anziana a Genova, due fermati a Milano con contanti e gioielli

Una truffa ai danni di un’anziana a Genova si è conclusa con il fermo di due giovani a Milano. L’operazione, scattata grazie alla segnalazione della polizia ligure, ha permesso di recuperare parte del bottino tra contanti e gioielli.

Indagini – I fatti risalgono all’8 aprile, quando una donna di 77 anni è stata raggirata nella propria abitazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due uomini si sarebbero presentati con un pretesto, sostenendo di dover verificare l’autenticità di denaro e preziosi, presumibilmente collegati a una rapina.

Fuga – Dopo aver ottenuto quanto richiesto, i truffatori si sono allontanati rapidamente. La polizia di Genova ha però diffuso una segnalazione relativa a un’auto sospetta avvistata nella zona di Marassi, elemento decisivo per avviare le ricerche su scala più ampia.

Fermo – L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al blocco dei sospettati a Milano. Un italiano di 27 anni è stato fermato in città, mentre il complice, un brasiliano di 25 anni, è stato individuato su un treno diretto a Napoli. Con sé aveva circa 2mila euro in contanti e diversi gioielli, nascosti tra i bagagli.

Provvedimenti – I due sono stati arrestati e successivamente rimessi in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità in altri episodi simili.

Allerta – Il caso riporta l’attenzione sulle truffe agli anziani, spesso messe in atto con stratagemmi credibili e modalità studiate per conquistare la fiducia delle vittime. Le forze dell’ordine invitano a diffidare da richieste di verifica di denaro o oggetti preziosi da parte di sconosciuti.

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