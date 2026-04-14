Genova, primo arresto per il reato di fuga pericolosa all'alt delle forze dell'ordine

Primo arresto a Genova e uno dei primi in Italia in base al nuovo reato di fuga pericolosa all'alt delle forze dell'ordine, introdotto dall'ultimo decreto sicurezza che modifica il codice della strada.

A effettuarlo ieri pomeriggio la polizia stradale sull'autostrada A10 al termine di un inseguimento di alcuni chilometri dopo che un motociclista, che viaggiava con una targa di cartone, non si è fermato all'alt dei poliziotti della sottosezione di Sampierdarena.

Dall'altezza del casello di Pegli in direzione levante il conducente, alla guida di un'Honda 600, ha cominciato a procedere a zig zag in un tratto autostradale pieno di curve e privo di corsia di emergenza per seminare la pattuglia della polizia che è riuscita a fermarlo solo nella curva a gomito che conduce allo svincolo verso la A7. L'uomo, un 37enne italiano con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato e condotto ai domiciliari. Stamattina l'arresto è stato convalidato senza misura cautelare e il processo è stato rinviato al 5 maggio. L'uomo oltre alla sospensione della patente per almeno un anno e la confisca della moto - che è stata sequestrata - rischia una pena compresa tra sei mesi e cinque anni di carcere.

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