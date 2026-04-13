Genova, atti sessuali espliciti sul bus: dipendente Amt aggredita dopo aver tentato di intervenire

Momenti di tensione al capolinea della linea 20 in via Rimassa, a Genova, dove una dipendente di Amt è stata vittima di un’aggressione dopo essere intervenuta per richiamare all’ordine due passeggeri.

Secondo le ricostruzioni, la lavoratrice — addetta al controllo nell’area del capolinea — aveva redarguito i due uomini per un comportamento ritenuto inappropriato e sessualmente esplicito, tenuto davanti agli altri utenti in attesa di salire a bordo. La situazione è però rapidamente degenerata: uno dei due individui ha reagito con violenza, arrivando a schiaffeggiare la dipendente e dando in escandescenze.

Nel tentativo di riportare la calma, è intervenuto anche l’autista del mezzo, che è stato a sua volta spintonato durante il parapiglia.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a identificare il responsabile. L’uomo è stato denunciato con diverse accuse, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

La dipendente Amt, rimasta ferita nell’aggressione, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice verde: le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi.

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