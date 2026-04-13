Sanremo, detenuto aggredisce sovrintendente di Polizia Penitenziaria con frammenti di mattonelle

Un grave episodio di violenza si è verificato ieri sera, intorno alle ore 19:00, all’interno dell’istituto penitenziario di Sanremo. Un detenuto di origini libiche, classe 2007 e con fine pena nel 2027, si è reso protagonista di una brutale aggressione ai danni di un Sovrintendente di Polizia Penitenziaria.

Secondo quanto ricostruito, il detenuto – in segno di protesta per essersi rifiutato di rientrare in cella – ha divelto le mattonelle dal rivestimento della stanza, utilizzandone i frammenti come arma contundente. Nel corso dell'azione violenta, il detenuto si è anche procurato profonde lacerazioni al collo. Il Sovrintendente, intervenuto per gestire la criticità, è stato colpito violentemente alla testa. Soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza presso il locale Pronto Soccorso, dove gli sono stati riscontrati traumi che hanno reso necessaria una prognosi di 7 giorni.

A dare notizia dell’accaduto è Fabio Pagani, Segretario Regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, che commenta la gestione delle criticità interne:

“A Sanremo sono attualmente ristretti 261 detenuti a fronte di una capienza massima regolamentare di 223 posti. Nonostante il sovraffollamento, il personale di Polizia Penitenziaria sta gestendo l’istituto con un impegno encomiabile da oltre un anno. L’episodio di ieri è tuttavia gravissimo e conferma quanto il sistema sia sotto pressione.”

La UIL FP Polizia Penitenziaria esprime la massima vicinanza e solidarietà al Sovrintendente ferito, augurandogli una pronta guarigione, e rinnova il sostegno a tutto il personale in servizio nel carcere sanremese.

“Invitiamo i colleghi a tenere duro,” conclude Pagani. “Il rischio di scivolare verso il baratro è sempre dietro l’angolo, ma riteniamo che il ‘modello Sanremo’, basato sulla professionalità e la dedizione dimostrata nonostante le criticità strutturali e numeriche, debba essere preso ad esempio per l’intero sistema carcerario nazionale.”

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