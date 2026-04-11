Oregina, cade dalla finestra di casa, grave trentenne

Un uomo di circa trent’anni si trova ricoverato in condizioni critiche a Genova dopo una caduta da una finestra situata in via Saporiti, nel quartiere di Oregina. Il volo, stimato in circa sette metri, è avvenuto per ragioni ancora da chiarire: secondo le prime valutazioni, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un incidente piuttosto che di un gesto volontario.

Nell’impatto l’uomo ha riportato numerosi traumi ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sulla dinamica dell’accaduto stanno svolgendo accertamenti gli agenti delle volanti della polizia.

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