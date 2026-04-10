Genova, giovane tenta rapina a bordo di un mezzo pubblico: arrestato

Pomeriggio di tensione a bordo di un mezzo pubblico vicino ai giardini di via Vittime dei Lager Nazisti, dove gli agenti della Polizia Locale hanno arrestato un cittadino di nazionalità algerina di 22 anni con l'accusa di rapina impropria.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dopo aver tentato un furto e aggredito un passeggero intervenuto in difesa di una donna anziana. Gli operatori, in appostamento nei pressi dei giardini, hanno notato movimenti sospetti a bordo di un autobus in transito e sono intervenuti istantaneamente.

Secondo quanto ricostruito il ragazzo avrebbe tentato di sfilare alcuni beni personali dalla borsa di un'anziana passeggera. Un altro viaggiatore, che si è accorto del tentativo di furto, ha cercato di fermarlo ma è stato colpito al petto.

Grazie alla pronta reazione degli altri passeggeri e all'intervento degli agenti della Polizia Locale, il ragazzo è stato bloccato. Al termine delle procedure di rito, il ragazzo è stato formalmente tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Marassi.

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