Minori e violenza a Genova, l’allarme della questora Burdese: “Serve agire sulle cause del disagio”

A Genova si registra un aumento dei reati commessi da minori, una situazione che richiede interventi mirati soprattutto verso quei giovani che si sentono soli e vulnerabili, più esposti al rischio di devianza e violenza. Lo ha sottolineato la questora Silvia Burdese durante le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia.

“Lo scorso anno – ha spiegato – abbiamo investito molto sulla prevenzione, con l’obiettivo di evitare nuovi reati. Tuttavia, per contrastare la violenza minorile non basta una risposta securitaria: è necessario intervenire anche sul piano educativo e formativo”.

Tra le priorità della polizia genovese resta la sicurezza nel centro storico. “La nostra risposta è costante e coordinata tra più forze – ha evidenziato Burdese – grazie anche ai servizi contro il degrado urbano, che hanno portato risultati significativi”. Si tratta però di problematiche radicate nel tempo, oggi influenzate anche da nuove presenze su cui le autorità stanno intervenendo.

In questo contesto sono aumentate le espulsioni di cittadini stranieri coinvolti in reati, così come gli interventi a favore di persone in condizioni di forte disagio. “Spesso – ha aggiunto la questora – ci troviamo di fronte a individui, giovani e meno giovani, che abusano di sostanze o alcol, manifestando comportamenti violenti e talvolta incapaci di prendersi cura di sé stessi o di ricostruire quanto accaduto”.

Da qui la necessità di un approccio più profondo: “Bisogna lavorare sulle radici del problema – ha concluso – comprendere le cause del disagio e le ragioni che spingono soprattutto i più giovani a rifugiarsi nell’abuso di droghe o alcol, fenomeni sempre più diffusi anche tra i giovanissimi”.

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