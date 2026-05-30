Tragedia a Zoagli: uomo travolto da Intercity, traffico ferroviario in tilt sulla linea Genova-La Spezia

Dramma nel primo pomeriggio a Zoagli, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un convoglio ferroviario in transito nei pressi della stazione. L'incidente si è verificato intorno alle 13.45 e ha coinvolto un treno Intercity diretto a Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un uomo e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un gesto volontario. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque ancora in fase di accertamento.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118, una squadra della Croce Rossa di Chiavari, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Stato. Per la persona coinvolta non è stato possibile fare nulla.

L'episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell'ordine, la linea ferroviaria tra Chiavari e Santa Margherita Ligure è stata temporaneamente interrotta, con conseguenti disagi per i viaggiatori lungo la tratta Genova–La Spezia.

Tra i provvedimenti adottati, sono stati cancellati diversi treni regionali, mentre alcuni collegamenti Intercity potrebbero subire ritardi significativi o variazioni di servizio. Le autorità ferroviarie stanno monitorando la situazione e lavorano per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.

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