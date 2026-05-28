Genova, farmaci in cambio di sesso: educatore 35enne condannato a nove anni

Una condanna a 9 anni di carcere è stata emessa dal tribunale di Genova nei confronti di un uomo di 35 anni, finito sotto processo per reati commessi ai danni di una minorenne. Al centro della vicenda, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, ci sarebbe anche la marcata differenza d’età tra i due, elemento ritenuto rilevante dai giudici.

I fatti contestati risalgono al 2023. Stando alla ricostruzione dell’accusa, il 35enne avrebbe conosciuto la ragazza attraverso una piattaforma di incontri online. Successivamente sarebbero avvenuti alcuni incontri personali. Gli investigatori sostengono che l’uomo abbia approfittato della situazione di fragilità della giovane, proponendole un farmaco ansiolitico.

L’imputato, che all’epoca lavorava come educatore in una struttura assistenziale, è stato riconosciuto colpevole di induzione alla prostituzione minorile, cessione di sostanze stupefacenti e detenzione di materiale illecito riguardante minori. La pena inflitta è risultata superiore rispetto alla richiesta avanzata dalla Procura.

Nel corso delle perquisizioni, gli inquirenti hanno sequestrato dispositivi elettronici contenenti numerosi file illegali. Gli investigatori hanno inoltre riferito alcune anomalie riscontrate durante gli accertamenti, tra cui dispositivi resettati e codici di accesso non consegnati alle autorità.

La vicenda era emersa dopo la segnalazione dei servizi sociali che seguivano la ragazza. La minorenne è stata poi ascoltata nell’ambito di un incidente probatorio, strumento che consente di raccogliere testimonianze prima dell’avvio del dibattimento.

Nel processo la difesa ha contestato parte delle accuse e sostenuto che alcuni contenuti presenti nei dispositivi fossero stati scaricati involontariamente. Una ricostruzione che non è stata accolta dal tribunale al momento della sentenza.

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