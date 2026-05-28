Rezzoaglio, biker precipita in un dirupo e riporta un serio trauma toracico

Intervento di soccorso complesso nell’entroterra del Tigullio, a Rezzoaglio, dove un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta mentre percorreva un sentiero in mountain bike.

Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista avrebbe perso il controllo della bicicletta finendo in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Proprio per questo motivo è stato necessario mobilitare i tecnici del soccorso alpino del Tigullio insieme ai vigili del fuoco.

Una volta localizzato, il 54enne è stato stabilizzato e soccorso direttamente sul posto. Nell’impatto avrebbe riportato un serio trauma toracico, condizioni che hanno reso indispensabile il trasferimento immediato in ospedale.

Per il recupero e il trasporto sanitario è intervenuto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha accompagnato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

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