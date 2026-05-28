Celle Ligure, bimba risucchiata da bocchettone di vasca idromassaggio. Gravissima

Momenti di forte apprensione a Celle Ligure, dove una bambina tedesca di appena tre anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente avvenuto in una vasca idromassaggio all’interno di un residence della Riviera ligure.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio mentre si trovava nella struttura insieme alla famiglia, in vacanza nella zona. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Rosa di Celle, ma le condizioni della bambina sono apparse subito critiche. Per questo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso, che ha trasferito la paziente in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova.

La bimba si trova ora ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. I medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l’entità delle lesioni e l’eventuale necessità di un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Dai primi controlli, tuttavia, non sarebbero emersi problemi di natura neurologica, un elemento considerato incoraggiante dai sanitari. Intanto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

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