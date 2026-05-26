Chiavari, maltratta la compagna e la insegue in strada. Arrestato 46enne peruviano

Un uomo di 46 anni, originario del Perù, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti ai danni della compagna, una donna di 30 anni della stessa nazionalità. L’intervento degli agenti del commissariato di Chiavari è avvenuto nella giornata di ieri al termine di una violenta lite domestica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe iniziata all’interno dell’abitazione della coppia, dove il 46enne avrebbe colpito la donna durante un episodio di forte violenza. La vittima, nel tentativo di sottrarsi alle percosse, sarebbe riuscita a fuggire in strada chiedendo aiuto ai passanti.

Dopo quei momenti di tensione, i due sarebbero però rientrati nell’appartamento. Poco dopo è intervenuta una volante della polizia, allertata probabilmente dalle richieste di soccorso lanciate dalla donna. Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti hanno trovato evidenti tracce di sangue e segni riconducibili a una colluttazione, elementi che hanno portato all’arresto dell’uomo in quasi flagranza di reato.

Nel corso degli accertamenti è emerso che la 30enne non aveva mai sporto denuncia contro il compagno. Tuttavia, parlando con gli operatori, la donna avrebbe raccontato di subire violenze e percosse da tempo, delineando così una situazione di presunti maltrattamenti domestici protratti nel silenzio fino all’episodio avvenuto ieri.

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