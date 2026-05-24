Genova, tragedia della solitudine: anziana trovata morta in casa dopo due settimane

A Genova, nel quartiere di Cornigliano, una donna di 75 anni è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso risalirebbe a circa due settimane prima del ritrovamento.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti da un forte odore proveniente dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e hanno trovato il corpo dell’anziana.

Successivamente sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato competente, che hanno informato il pubblico ministero di turno. Sarà la magistratura a valutare nelle prossime ore l’eventuale disposizione dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

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