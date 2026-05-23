Rapallo, cade dal parcheggio di casa: 74enne soccorsa con l’elicottero

Momenti di forte apprensione a Rapallo, dove una donna di 74 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta avvenuta nei pressi della propria abitazione. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 23 maggio e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale San Martino di Genova.

Dinamica – Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava nell’area esterna della casa, finendo sul livello sottostante dopo un volo di alcuni metri. L’impatto le ha provocato traumi in diverse parti del corpo, in particolare alla testa e al bacino.

Intervento – Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo. Le operazioni di recupero si sono rivelate delicate e sono andate avanti a lungo per consentire il trasporto della ferita in condizioni di sicurezza.

Trasferimento – Dopo le prime cure, la 74enne è stata accompagnata in ambulanza fino al punto individuato per l’atterraggio dell’elicottero Drago, utilizzato per il trasferimento al policlinico genovese. Durante i soccorsi la donna sarebbe rimasta cosciente.

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