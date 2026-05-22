Genova, dichiarano mattonelle nel documento di trasporto. La Guardia di Finanza trova 5 kg. di cocaina e 6 kg. di hashish

Maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza di Genova. I militari della Compagnia di Genova Sestri hanno intercettato, durante una serie di controlli negli hub logistici del capoluogo ligure, un carico sospetto proveniente dalla Spagna e diretto in diverse città italiane.

A insospettire gli investigatori sono state alcune irregolarità emerse nella documentazione di trasporto: i nominativi indicati come destinatari risultavano inesistenti, mentre la merce era destinata a punti di ritiro anonimi.

I pacchi, dichiarati come semplici “mattonelle”, sono stati sottoposti a controlli più approfonditi. All’interno, i finanzieri hanno trovato piastrelle realizzate con un composto di gesso e poliestere che, però, presentavano una struttura anomala. Dal controllo esterno, infatti, le mattonelle risultavano vuote.

Dopo aver demolito il rivestimento, i militari hanno scoperto il nascondiglio: all’interno erano occultati diversi panetti di cocaina pura e hashish. Nel dettaglio, sono stati sequestrati circa 5 chilogrammi di cocaina e oltre 6 chilogrammi di hashish.

Secondo le stime degli investigatori, lo stupefacente, una volta immesso sul mercato illegale, avrebbe potuto garantire alle organizzazioni criminali profitti superiori ai 520 mila euro.

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