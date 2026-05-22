Morte Martina Rossi: più di un milione di euro di risarcimento alla famiglia

A quasi quindici anni dalla morte di Martina Rossi, il tribunale civile di Arezzo ha stabilito un risarcimento superiore al milione di euro a favore dei genitori della giovane, precipitata dal balcone di un hotel di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011 mentre, secondo quanto accertato in via definitiva dalla giustizia penale, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.

La decisione, riportata dal Corriere di Arezzo e firmata dal giudice civile Fabrizio Pieschi, condanna Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi al pagamento di 489.836 euro alla madre, Franca Murialdo, e di 457.563 euro al padre, Bruno Rossi. A queste cifre si aggiungono ulteriori 74.531 euro riconosciuti congiuntamente ai due genitori per i danni patrimoniali e per la tentata violenza subita dalla figlia.

Nel procedimento penale Albertoni e Vanneschi erano stati condannati definitivamente a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale. Sebbene il reato di “morte come conseguenza di altro delitto” fosse stato dichiarato prescritto, il giudice civile ha ritenuto comunque dimostrato il collegamento tra il tentativo di aggressione e la caduta mortale della studentessa, applicando il principio del “più probabile che non”. La sentenza esclude inoltre qualsiasi responsabilità concorrente della vittima.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo, anche se resta aperta la possibilità di un ricorso in appello. I legali dei due imputati, che nel corso degli anni hanno sempre respinto le accuse, potranno chiedere anche la sospensione dell’esecutività della decisione.

“Questa sentenza è la naturale conseguenza della condanna penale”, ha dichiarato il padre di Martina, Bruno Rossi. Rossi ha inoltre sottolineato come, fino a oggi, Albertoni e Vanneschi non abbiano mai contattato la famiglia né chiesto scusa, ricordando che nel fondo dedicato avevano versato soltanto mille euro. “La nostra punizione però non finisce mai”, ha aggiunto.

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