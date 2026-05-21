Genova, schianto tra furgone e scooter alla Foce: 54enne grave al San Martino

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata alla Foce, a Genova, dove uno scooter e un furgone si sono scontrati in corso Torino, all’altezza di via Rimassa. Un uomo di 54 anni è rimasto ferito seriamente ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico San Martino.

Incidente – L’allarme è scattato poco dopo le 7, quando la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese insieme all’automedica Golf 1. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il furgone proveniva da via Cecchi mentre lo scooter stava percorrendo corso Torino in direzione mare. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Rimassa.

Ferito – Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 54 anni, che avrebbe colpito violentemente la portiera lato guida dell’autocarro. All’arrivo dei soccorritori il motociclista risultava incosciente e in stato di disorientamento. I sanitari hanno riscontrato un trauma facciale, un trauma alla spalla e una ferita lacero-contusa al gomito.

Soccorsi – Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato immobilizzato sulla barella spinale e stabilizzato dall’équipe medica prima del trasferimento urgente al pronto soccorso del San Martino. Le sue condizioni sono state giudicate serie, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso.

Traffico – Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto e gestito la viabilità in una delle arterie più trafficate della zona orientale della città. Disagi alla circolazione si sono registrati per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

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