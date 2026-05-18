Lorsica, cade in una scarpata mentre taglia l'erba: muore settantenne

Tragedia in Val Fontanabuona, dove un uomo di circa 70 anni è morto dopo un incidente avvenuto a Lorsica, lungo via Barbagelata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato stava sfalciando l'erba all’esterno della sua abitazione quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio finendo in una scarpata profonda diversi metri.

L’anziano, probabilmente impegnato in attività di manutenzione del terreno, è stato soccorso pochi minuti dopo l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Cicagna insieme ai vigili del fuoco, che hanno operato in condizioni particolarmente difficili a causa della zona impervia.

Per facilitare il recupero è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago, impiegato nelle operazioni di soccorso dall’alto. I sanitari hanno raggiunto il ferito direttamente nel punto della caduta, prestando le prime cure nel tentativo di stabilizzarne le condizioni prima del trasporto urgente all’ospedale San Martino di Genova.

Le condizioni del settantenne sono apparse subito come molto gravi. Il decesso è avvenuto qualche ora più tardi. Nel frattempo sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno provocato la caduta.

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