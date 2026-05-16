Morto il pubblico ministero Giovanni Arena, componente del pool della Direzione distrettuale antimafia

E' morto dopo una lunga malattia il pubblico ministero Giovanni Arena, in servizio alla procura di Genova. Sessantadue anni, origini romane lavorava da più di vent'anni negli uffici genovesi. Era nel pool della Direzione distrettuale antimafia e si era occupato di inchieste sulla presenza della 'ndrangheta in Liguria. Grazie al suo lavoro aveva ottenuto pesanti condanne con l'inchiesta 'La Svolta'. Proprio per questo era finito sotto scorta. Arena aver coordinato insieme al collega Alberto Lari l'inchiesta sul calcio scommesse che aveva portato a scoprire una combine tra il Genoa e il Venezia. A causa della trasmissione degli atti giudiziari alla Procura federale il Genoa era stato retrocesso in serie C. Tra gli altri casi seguiti anche il femminicidio di Clara Ceccarelli uccisa nel febbraio del 2021 nel suo negozio in pieno centro dall'ex compagno Renato Scapusi che non voleva accettare la fine della loro relazione. Scapusi per quel fatto venne condannato all'ergastolo.

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