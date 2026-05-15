Maldive, avviate le operazioni per recuperare i corpi dei cinque sub: il primo è di Monica Montefalcone

Sono iniziate alle Maldive le attività preparatorie per il recupero dei cinque subacquei italiani morti nell’incidente avvenuto in una grotta sommersa. Sul posto sono arrivate le imbarcazioni della Guardia costiera maldiviana, mentre l’ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per l’arcipelago, ha raggiunto la capitale Malè per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Recupero – Le operazioni sono coordinate dalle autorità maldiviane con il supporto di sommozzatori specializzati della Guardia costiera e della polizia locale. A bordo delle unità impegnate nelle ricerche è presente anche un esperto sub italiano che aveva già collaborato nelle fasi precedenti con le autorità dell’isola. Il primo corpo recuperato dovrebbe essere (secondo Maldives Indipendentes) quello della docente di Unige, Monica Montefalcone.

Meteo – Le condizioni del mare e del tempo restano però un elemento critico. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, il maltempo potrebbe impedire nell’immediato l’avvio completo delle attività di recupero all’interno della grotta. È comunque prevista una prima immersione tecnica per verificare i punti di accesso e valutare la sicurezza delle operazioni.

Diplomazia – L’ambasciatore italiano arrivato da Colombo incontrerà nelle prossime ore i responsabili della Guardia costiera presenti a Malè. La Farnesina segue costantemente la vicenda attraverso la rete diplomatica italiana nell’area, mantenendo i contatti con le autorità locali.

Scenario – La tragedia ha scosso profondamente la comunità italiana dei subacquei e riacceso l’attenzione sui rischi legati alle immersioni in ambienti sommersi complessi, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche instabili.

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