Maldive, il preside Bavestrello a Telenord: “Montefalcone perdita enorme, per la Scuola di Scienze era una trascinatrice"

“Era una docente capace di trasmettere passione e competenza come poche persone sanno fare”. Con queste parole Giorgio Bavestrello, preside della Scuola di Scienze e professore di Zoologia, ha ricordato Monica Montefalcone, tra le vittime della tragedia avvenuta alle Maldive, insieme ad altri due membri del gruppo che conosceva personalmente.

Ricordo – Bavestrello ha spiegato di aver lavorato per quasi trent’anni accanto a Monica Montefalcone, docente di Ecologia e punto di riferimento nel campo della biologia marina tropicale e delle tecniche subacquee. “Era una ricercatrice di assoluto livello, una delle massime esperte mondiali delle scogliere coralline maldiviane”, ha raccontato.

Comunità – Il professore ha ricordato anche Muriel, assegnista di ricerca del gruppo di Montefalcone, e Gualtieri, giovane laureato che aveva dedicato la propria tesi ai coralli delle Maldive. “Per la nostra piccola comunità è stata una perdita straordinaria”, ha detto, sottolineando il clima di dolore che si respira tra studenti e colleghi.

Docenza – Tra gli aspetti più evidenziati nel ricordo di Montefalcone c’è la capacità di coinvolgere gli studenti. “Era una trascinatrice, aveva quella dote innata dei professori che riescono a trasferire entusiasmo e passione”, ha spiegato Bavestrello, ricordando anche l’affetto dimostrato dagli studenti, molti dei quali si sono recati all’università per lasciare un fiore.

Passione – Il legame con il mare e con la subacquea emerge anche nei ricordi personali del collega. “Era una subacquea eccezionale, probabilmente quella che aveva trascorso più tempo sott’acqua tra tutti noi”, ha raccontato.

Futuro – Il Dipartimento, ora, dovrà affrontare un vuoto difficile da colmare. “Dovremo trovare il modo di andare avanti nella didattica e nella ricerca anche nel suo ricordo”, ha concluso il preside.

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