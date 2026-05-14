Genova, giovane accoltellato nel centro storico: è in gravissime condizioni

Paura nel cuore del centro storico di Genova, dove nel tardo pomeriggio di oggi un giovane di 22 anni è rimasto ferito in un accoltellamento avvenuto in via di Sottoripa, all’altezza di vico del Serriglio. L’episodio si è verificato intorno alle 18.30, in una zona già teatro in passato di gravi fatti di sangue.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, di origine nordafricana, sarebbe stato coinvolto in una violenta lite scoppiata tra più persone. Durante il diverbio, uno degli uomini presenti avrebbe estratto un coltello colpendo il 22enne all’addome. La vittima avrebbe inoltre riportato una ferita lacero-contusa alla testa.

Immediato l’intervento dei soccorritori della Croce Blu di Castelletto e del personale del 118, che hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Galliera. Le sue condizioni sono monitorate dai medici.

Dopo l’aggressione, il presunto responsabile si sarebbe dato alla fuga insieme ad altre persone. Stando al racconto di alcuni testimoni, il gruppo avrebbe abbandonato la zona a piedi per poi allontanarsi probabilmente a bordo di un monopattino.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare gli autori dell’aggressione. Fondamentale sarà l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

Tra i commercianti della zona cresce intanto la preoccupazione per la sicurezza in Sottoripa. La situazione è ormai fuori controllo e da quando è stato rimosso il presidio fisso della polizia locale gli episodi di violenza sono aumentati.

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