Genova, truffe agli anziani: raggira ultranovantenne e le ruba gioielli per 30 mila euro, arrestato

Gli uomini della Squadra Mobile, impegnati nel contrasto dei reati contro il patrimonio spesso ai danni di categorie fragili, sono intervenuti ieri, per una segnalazione dalla Sala Operativa della Questura, di un uomo che era riuscito a fuggire da un condominio di San Fruttuoso dopo aver sottratto, all'interno di un appartamento, un cofanetto pieno di gioielli.

La vittima, una ultranovantenne genovese, era stata contattata telefonicamente da un finto operatore delle Forze dell'Ordine che, dopo averle paventato la possibilità che una vettura in uso alla sua famiglia fosse stata utilizzata per compiere una rapina, la convinceva a ricevere un emissario che controllasse i valori presenti in casa, al fine di escludere la presenza di refurtiva. Poco dopo, infatti, si è presentato un uomo che si è fatto mostrare dall'anziana i valori presenti in casa, strappandole dalle mani un portagioie con all'interno monili dal valore approssimativo di 30 mila euro. La donna ha iniziato a urlare, afferrandogli il braccio, ed ha attirato l'attenzione di un condomino che è intervenuto in suo soccorso per provare a bloccare il malvivente che è riuscito a divincolarsi e fuggire perdendo però un borsello con all'interno una tessera sanitaria e tre bottoni di una camicia.



L'immediata indagine degli investigatori della Squadra Mobile ha consentito di individuare il soggetto alla stazione di Principe ed a bloccarlo mentre si dirigeva verso il binario di un treno, in partenza verso il sud Italia. L'uomo, che indossava ancora la camicia priva dei citati tre bottoni, è stato trovato in possesso dell'intera refurtiva che successivamente, in sede di denuncia, è stata restituita alla legittima proprietaria. L'uomo, 33 anni, è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, condotto in carcere a Marassi.

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