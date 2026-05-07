Genova, nuove scritte contro gli Alpini. Imbrattata piazza Soziglia

Le nuove scritte si inseriscono in una scia di episodi iniziata nei giorni precedenti, quando i primi slogan contro gli alpini erano comparsi in varie zone della città in vista dell’avvicinarsi delle iniziative e degli eventi legati al corpo militare. In alcuni casi si trattava di frasi offensive e provocatorie, in altri di messaggi dal contenuto politico e antifascista. Le scritte avevano già suscitato polemiche e richieste di intervento immediato per la rimozione.

Negli ultimi giorni diverse segnalazioni erano arrivate da residenti e commercianti, soprattutto nelle aree del centro e nei quartieri più frequentati durante la sera. Alcuni muri erano già stati ripuliti dagli operatori comunali, ma nella notte il fenomeno si è ripresentato con nuovi messaggi comparsi in più punti del centro storico.

L’episodio riaccende così la tensione attorno alla presenza degli alpini e alle polemiche che da giorni accompagnano l’evento. Sulle nuove scritte sono attese verifiche anche attraverso le immagini delle telecamere presenti nella zona, mentre proseguono gli interventi per cancellare le frasi dai muri del centro storico.