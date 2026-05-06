Genova, Adunata Alpini: caccia al parcheggio

Genova si prepara ad accogliere la 97ª Adunata nazionale Alpini, in programma dall’8 al 10 maggio, ma per i residenti il conto alla rovescia ha già il sapore della difficoltà quotidiana. Tra divieti di sosta, strade chiuse e viabilità rivoluzionata, trovare parcheggio è diventata una vera impresa, soprattutto nei quartieri più vicini al centro.

Alla Foce, nel Municipio Medio Levante, la situazione è emblematica. Qui, dove in una mattina qualsiasi i posti auto risultano già esauriti, l’introduzione dei divieti di sosta dalle 17 di sabato alle 23 di domenica ha creato una corsa contro il tempo. I cartelli affissi nei portoni parlano chiaro: le strade dovranno essere completamente sgomberate. Per molti residenti, abituati a utilizzare le aree blu grazie ai pass dedicati, significa dover ripensare completamente le proprie abitudini per oltre 24 ore.

Le misure fanno parte del piano straordinario predisposto dal Comune di Genova, che trasforma ampie porzioni della città in aree pedonali temporanee. Le cosiddette “Aree Pedonali Alpine” limiteranno drasticamente la circolazione veicolare, consentendo deroghe solo per esigenze specifiche, come la logistica commerciale in orari notturni o l’accesso per cure urgenti all’Ospedale Galliera.

Non si tratta solo di divieti. L’intero assetto urbano viene ridisegnato: viale Caviglia diventa capolinea per gli autobus, mentre in corso Marconi una parte della carreggiata sarà destinata al rimessaggio notturno dei mezzi pubblici, con la temporanea soppressione della pista ciclabile nelle ore interessate. In altre zone, come piazza Corvetto, viene introdotto il doppio senso di marcia, mentre via Nazionale cambia configurazione con senso unico verso mare e nuovi stalli di sosta temporanei.

Il risultato è una città che, per alcuni giorni, cambia completamente volto. Se da un lato l’Adunata rappresenta un evento di grande richiamo nazionale, capace di portare migliaia di visitatori e un significativo indotto economico, dall’altro impone sacrifici concreti ai residenti, in particolare a chi vive nelle aree più centrali e densamente abitate.

La ricerca di un parcheggio, già complessa in condizioni normali, si trasforma così in una sfida quotidiana. E mentre Genova si prepara a vestire i colori degli Alpini, molti cittadini si organizzano come possono: c’è chi ha già spostato l’auto in quartieri più periferici, chi punta sui mezzi pubblici e chi, semplicemente, spera di riuscire a trovare uno spazio libero.

Per rimanere aggiornati sulle modifiche alla viabilità e sui provvedimenti in tempo reale, il Comune invita a consultare i canali ufficiali e il numero verde della Protezione Civile attivo durante i giorni dell’evento. Nel frattempo, per i genovesi, l’Adunata è già iniziata: non tra sfilate e fanfare, ma nella quotidiana ricerca di un posto dove parcheggiare.

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