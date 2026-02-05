Sampierdarena, bandi, cantieri e murales: ma l'ascensore di Villa Scassi resta un miraggio

Sotto i portici di via Cantore, a Sampierdarena, il presidente del Municipio Centro-Ovest Michele Colnaghi fa il punto sulle principali novità che riguardano il territorio, in una sorta di “bollettino” dedicato a progetti, criticità e iniziative in corso.





Al centro dell’attenzione i bandi per gli eventi: è già pubblico il primo avviso, con una dotazione di 4.000 euro, dedicato alle iniziative previste tra febbraio e marzo. Il periodo è stato scelto per includere sia il Carnevale sia la Festa della Donna. Possono partecipare le associazioni riconosciute per organizzare eventi sul territorio municipale. Alcune iniziative di Carnevale, in programma il 15 febbraio, potrebbero inoltre coincidere con una delle domeniche pedonali promosse dal Comune di Genova. Sono previsti anche finanziamenti per le celebrazioni del 25 aprile e un bando estivo da circa 6.000 euro, che seguirà le modalità già sperimentate negli anni precedenti, con valutazione affidata a una commissione esterna. Tutti i bandi sono consultabili sui siti del Municipio e del Comune e restano aperti per due settimane.





Novità anche sul fronte commerciale: l’ex filiale bancaria di via Cantore ospiterà un market specializzato in prodotti dell’Est Europa, trasferito da piazza Vittorio Veneto, frutto di un investimento importante e di un percorso condiviso con gli uffici del commercio.





Spazio poi ai murales al Campasso: un gruppo di giovani artisti ha proposto di decorare alcune saracinesche. Il progetto ha già ottenuto il via libera di Arte e potrebbe contribuire a riqualificare visivamente l’area.





Non mancano però le criticità. I cantieri dei quattro assi di forza, avviati davanti a Villa Scassi e in vie come Buranello e Cantore, stanno creando disagi, soprattutto ai commercianti. Colnaghi sottolinea come il progetto, avviato dalla precedente amministrazione e già depositato a livello ministeriale, lasci oggi margini di intervento molto limitati. Resta l’attesa di capire se le osservazioni del Municipio siano state recepite nelle ultime versioni progettuali.





Tra i problemi più sentiti, quello dell’ascensore di Villa Scassi, fermo da anni. È attivo un servizio sostitutivo, ma insufficiente. Il presidente parla di un progetto “nato male e proseguito peggio”, con un contenzioso legale ancora in corso e promesse di riapertura finora disattese.





A chiudere, una nota positiva: la cultura. Il Teatro Modena continua a essere un punto di riferimento per il quartiere, mentre è partita una collaborazione con il Teatro Carlo Felice, che ha presentato la propria stagione anche al Centro Civico Buranello. Un segnale che, nonostante le difficoltà, Sampierdarena resta un territorio vivo, con molte iniziative che bollono in pentola.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.