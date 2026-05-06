Genova, scuola: giovedì 7 maggio sciopero degli Istituti Tecnici

La Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil ha indetto per la giornata di giovedì 7 maggio lo sciopero del personale docente, non docente e dirigente degli istituti tecnici. A partire dalle ore 10,30 si terrà un presidio regionale davanti alla Prefettura di Genova in largo Lanfranconi, dove verrà poi ricevuta una delegazione alla presenza di rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale.

Gli istituti coinvolti segnalano gravi criticità riguardo alla penalizzazione di numerosi insegnamenti sia di cultura generale che professionalizzanti, con gravissime ricadute sulla qualità della didattica, sul lavoro della docenza e più in generale sulla riduzione di posti di lavoro per il personale docente e ATA.

Il motivo dello sciopero è la richiesta da parte di Flc Cgil del ritiro dell'attivazione della riforma degli Istituti tecnici che prevede l'impoverimento degli ordinamenti. La contrarietà nei confronti del nuovo provvedimento riguarda la paura degli interventi sul curricolo, sul monte ore, sul profilo educativo e professionale che produce, al tempo stesso, diversi e significativi elementi di criticità a cominciare da flessibilità e autonomia, finalizzate ad introdurre competenze che rispondono ai bisogni formativi delle aziende locali.

La Flc Cgil ribadisce pertanto la necessità del ritiro o in subordine del rinvio della riforma degli istituti tecnici e al contempo dell'avvio di una fase di riflessione sul riordino complessivo dell'istruzione tecnica.

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