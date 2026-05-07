Alpini, anticipata di un giorno la chiusura dei parchi

Scatta con un giorno di anticipo la chiusura di parchi e giardini pubblici a Genova in vista della 97ª Adunata nazionale degli Alpini. La decisione è stata assunta dal Centro operativo comunale (Coc) al termine della riunione odierna, alla luce dell’elevato numero di persone attese già nella giornata di oggi, giovedì.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza comunale, da giovedì mattina tutte le aree verdi delimitate da cancelli resteranno chiuse, fatta eccezione per i percorsi necessari a raggiungere scuole o altri edifici pubblici.

Rimane invece invariato il piano relativo agli istituti scolastici: tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale resteranno chiuse nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio.

L’assessore alla Protezione civile, Massimo Ferrante, ha spiegato che la macchina organizzativa del Comune è già pienamente operativa per gestire l’arrivo delle migliaia di visitatori e delle “penne nere” attese in città.

“Tutte le direzioni comunali sono coordinate in un lavoro sinergico per garantire la migliore organizzazione possibile e accogliere nel modo migliore le decine di migliaia di persone già in arrivo”, ha dichiarato Ferrante.

Alla riunione del Coc ha partecipato anche la consigliera delegata alla manifestazione, Vittoria Canessa Cerchi, che ha illustrato le misure predisposte per l’accoglienza. Il Comune ha individuato numerosi stalli per camper, posti letto in strutture protette come il padiglione Jean Nouvel e alcune palestre scolastiche, oltre a spazi dedicati agli attendamenti.

Canessa Cerchi ha invitato partecipanti e visitatori a utilizzare esclusivamente le aree autorizzate e concordate con l’Associazione Nazionale Alpini, sottolineando come siano state progettate per garantire sicurezza e servizi adeguati.

Durante il vertice è stato affrontato anche il tema degli accampamenti sorti spontaneamente in alcune zone cittadine, tra cui quello della Foce. Dal Coc è stato precisato che non sono previsti allontanamenti forzati, ma le persone presenti vengono invitate a trasferirsi nelle aree ufficialmente predisposte e dotate delle necessarie condizioni di sicurezza.

La decisione di anticipare la chiusura delle aree verdi è stata presa dopo aver registrato un forte afflusso anticipato di visitatori e alcuni accessi in spazi ritenuti non idonei all’accoglienza.

Faranno eccezione Villa Pallavicini e Castello D’Albertis, già esclusi dall’ordinanza di chiusura. Rimarranno inoltre accessibili i parchi che ospitano attività economiche, seppur sottoposti a controlli e presidi dedicati.

I plessi scolastici situati all’interno dei parchi continueranno comunque a funzionare regolarmente.

Il Coc resterà attivo per tutta la durata della manifestazione, dall’8 al 10 maggio. Nella giornata di domenica, considerata quella con il maggiore afflusso previsto, saranno impegnati anche circa 250 volontari della Protezione civile, presenti soprattutto nei punti informativi e nell’area della stazione di Brignole.

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