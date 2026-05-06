Adunata Alpini: sanità potenziata e personale raddoppiato nelle Case di Comunità

Prosegue il potenziamento dei servizi sanitari in vista della 97^ Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio, per la quale è stato messo a punto, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini, un piano sanitario dedicato. Per l'evento è prevista la presenza di circa 400.000 persone. Per le situazioni sanitarie caratterizzate da emergenza o urgenza, il riferimento resta il NUE 112.

Per le necessità sanitarie non urgenti, saranno invece operative le Case della Comunità (CDC), con accesso diretto per problematiche cliniche a bassa complessità. In via straordinaria, nelle giornate dell'8, 9 e 10 maggio, la presenza di personale medico e infermieristico sarà raddoppiata nella CDC hub di via Assarotti e in quella spoke di via Archimede. Le CDC hub di Pegli, Bolzaneto, Fiumara, Struppa, Quarto e Assarotti garantiranno il consueto servizio h24 per tutta la durata dell'Adunata. Le CDC spoke di Sestri Ponente, Voltri e Celesia, oltre all'orario ordinario (venerdì 8 e sabato 9 maggio dalle 8.00 alle 20.00), resteranno aperte anche domenica 10 maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

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