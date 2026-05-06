Attualità

Metropolitana a Corvetto: ritardi e interrogativi

di Claudio Baffico

2305 - Banca Occhi Lions

I tempi di realizzazione della stazione della metropolitana di Corvetto restano un rebus. L'auspicio è che a partire dai primi mesi del 2027 l'opera possa essere finita, ma sono diversi i lavori ancora da svolgere. Uno snodo cruciale, come conferma la consigliera comunale del municipio Centro Est Mariangela Maione, intervistata in merito da Telenord.

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18 - SettimoLink