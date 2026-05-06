Scuole e spazi pubblici: il municipio Centro Est al servizio dei bambini
di Claudio Baffico
Municipio Centro Est molto attivo nella riqualificazione di impianti sportivi all'interno di giardini pubblici, nei pressi di plessi scolastici. Un caso lampante è quello di Salita Carbonara, nel quartiere di Castelletto, dove il campo da basket dei giardini Tito Rosina sarà presto rimesso a nuovo. Un progetto in evoluzione a seconda degli sponsor che saranno coinvolti e degli interventi per rendere ancora più completo l'ambito. Telenord ha intervistato l'assessore municipale all'Edilizia scolastica Maria Michela Tacchini.
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