Scuole e spazi pubblici: il municipio Centro Est al servizio dei bambini

Municipio Centro Est molto attivo nella riqualificazione di impianti sportivi all'interno di giardini pubblici, nei pressi di plessi scolastici. Un caso lampante è quello di Salita Carbonara, nel quartiere di Castelletto, dove il campo da basket dei giardini Tito Rosina sarà presto rimesso a nuovo. Un progetto in evoluzione a seconda degli sponsor che saranno coinvolti e degli interventi per rendere ancora più completo l'ambito. Telenord ha intervistato l'assessore municipale all'Edilizia scolastica Maria Michela Tacchini.

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