Portofino, nasce la passeggiata dedicata a Silvio Berlusconi

Non è ancora stata fissata una data ufficiale per l’inaugurazione, ma questa mattina è stata resa nota la collocazione della futura passeggiata dedicata a Silvio Berlusconi.

Il progetto ha subito una modifica rispetto all’idea iniziale: in un primo momento si era pensato di intitolare all’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia una strada situata sul versante opposto del promontorio, in una zona non distante da Villa Olivetta, residenza portofinese che Berlusconi ha frequentato per molti anni.

Successivamente, però, l’amministrazione comunale ha scelto una soluzione diversa. Il sindaco Matteo Viacava, in accordo con i familiari dell’ex premier, ha infatti individuato come sede più appropriata l’area del parco di Castello Brown. La decisione punta a valorizzare un contesto paesaggistico di particolare pregio, capace di unire memoria e attrattività turistica, offrendo al tempo stesso uno spazio significativo per ricordare la figura di Berlusconi in un luogo simbolico e frequentato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.