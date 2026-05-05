Assessore Coppola: "Sugli alberi in classe C eviteremo interventi non strettamente necessari"

"La nostra Avvocatura sta lavorando con l'Ufficio del Verde per valutare l'istanza, nelle sedi competenti, per procedere alla messa in sicurezza delle due alberature, classificate in classe C e sottoposte già a monitoraggio: le due piante non erano oggetto di abbattimento immediato, ma attenzionate e oggetto di ulteriori approfondimenti, per definire con il massimo rigore tecnico e scientifico le condizioni delle alberature ed evitare qualsiasi intervento non strettamente necessario. L'istanza, in via di definizione, riguarda la possibilità di transennare le due piante per poter inserire placche per le misurazioni con inclinometri". Lo dichiara l'assessora al verde, Francesca Coppola, in merito alla vicenda dei pini di corso Podestà. L'assessora Coppola ricorda che "Il 30 aprile, abbiamo avuto l'incontro tecnico periodico con la Sovrintendenza, che convochiamo mensilmente con Aster e Ufficio del Verde, per gli abbattimenti con alto valore paesaggistico. Giovedì pomeriggio erano stati posizionati i cartelli nell'area. L'abbattimento dei 2 alberi è avvenuto, ieri mattina, come già detto, solo in seguito alla classificazione in classe D, che corrisponde al livello massimo di pericolosità. L'intervento è stato eseguito a tutela della sicurezza pubblica, sulla base di protocolli riconosciuti come il VTA e prove di trazione".

Infine, si specifica che l'amministrazione comunale è stata informata, solo questa mattina, da parte delle autorità competenti, dell'esecuzione di un decreto di sequestro di tutti gli alberi del viale.

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