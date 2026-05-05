Frana Vicomorasso, arrivano i tecnici. Sanna (Pd): "Perso un anno, ora sveltire i lavori"

Il sopralluogo dei tecnici regionali sul movimento franoso di Vicomorasso, che interessa anche la linea ferroviaria Genova–Casella, arriva troppo tardi rispetto alle numerose segnalazioni già inviate dal Comune di Sant'Olcese. È questa la posizione del capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna.

“Dopo un anno e mezzo di PEC, solleciti e una relazione geologica trasmessa dal Comune, i tecnici arrivano proprio il giorno della mia interrogazione in Consiglio regionale. Se questo è servito a sbloccare la situazione, bene, ma il tempo perso pesa”, ha dichiarato Sanna.

Secondo il consigliere, l’amministrazione comunale aveva più volte chiesto un intervento, già a partire dal gennaio 2025, documentando la criticità del versante e la necessità di un sopralluogo urgente. “Non si può intervenire solo quando il tema finisce in aula”, ha aggiunto.

Al centro della vicenda anche il ruolo della linea ferroviaria Genova-Casella, considerata da Sanna un’infrastruttura essenziale: “Non è solo un’attrazione turistica, ma un collegamento fondamentale per residenti, studenti e lavoratori dell’entroterra”.

Il consigliere ha inoltre sollevato dubbi sui futuri investimenti: “Sono previsti 3 milioni di euro per il trenino, ma senza una messa in sicurezza reale della linea il rischio è di finanziare un’infrastruttura ancora esposta a frane e interruzioni”.

Sanna chiede ora tempi certi, monitoraggi costanti e un coordinamento più efficace tra Regione e Comune: “Il territorio ha fatto la sua parte. Ora serve una risposta strutturale, non solo interventi tardivi”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.