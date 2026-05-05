Diga di Genova, la ditta d'appalto licenzia 40 dipendenti: scatta l'allarme dei sindacati

Partono i primi licenziamenti nel cantiere della nuova diga foranea del porto di Genova. La ditta francese Menard, impegnata in appalto nel progetto, sta completando alcune lavorazioni e avviando l’uscita di circa quaranta operai. I sindacati lanciano l’allarme e chiedono un intervento urgente delle istituzioni.

Cantiere – L’azienda opera all’interno del consorzio PerGenova Breakwater, responsabile della realizzazione della nuova infrastruttura portuale. Con l’avanzamento dei lavori, alcune attività risultano ormai concluse, determinando una riduzione del fabbisogno di manodopera.

Allarme – La Fillea Cgil denuncia la situazione occupazionale e chiede un confronto immediato con la Regione Liguria. “È inaccettabile che in un contesto generale di importanti investimenti pubblici sulle infrastrutture ai lavoratori non sia data la possibilità di essere ricollocati”, sottolinea il sindacato.

Richiesta – L’organizzazione sindacale sollecita una soluzione che consenta di mantenere i livelli occupazionali, proponendo il reinserimento degli operai nelle fasi successive del cantiere. “Chiediamo l’intervento urgente della Regione affinché i lavoratori, circa una quarantina, siano ricollocati nel completamento della diga”, è l’appello.

Tempistiche – Il completamento dell’opera è previsto entro agosto, una scadenza che secondo i sindacati rende possibile una gestione più graduale delle uscite dal lavoro, evitando interruzioni occupazionali improvvise.

Scenario – Il caso riporta al centro il tema della continuità lavorativa nei grandi cantieri pubblici, dove la progressione delle opere può comportare fasi di ridimensionamento del personale. Resta ora da capire se le istituzioni raccoglieranno la richiesta di intervento per favorire una ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

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