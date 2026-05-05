L'Amerigo Vespucci è tornata a Genova, da oggi è visitabile. Sabato ripartirà verso il Nord America

Il veliero Amerigo Vespucci torna in mare e punta al Nord America: partenza ufficiale da Genova il 9 maggio per una campagna che culminerà a New York il 4 luglio 2026, in occasione dei 250 anni dell’Indipendenza degli Stati Uniti.

Partenza – La nave è salpata dalla Spezia ed è diretta a Genova, dove prenderà il via la missione internazionale. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare e prodotta da Difesa Servizi, unisce l’attività addestrativa alla promozione del Made in Italy.

Rotta – Il programma prevede una prima tappa alle Canarie e quindi la traversata atlantica sfruttando gli alisei. “Faremo una prima tappa alle Canarie, spiega il comandante Nicasio Falica, e di lì prenderemo la circolazione degli alisei […] che ci spingeranno fino a Baltimora”. Seguiranno le tappe a Boston e poi in Canada, con soste a Québec City e Montréal.

Obiettivo – Il momento centrale sarà la presenza a New York il 4 luglio 2026 per le celebrazioni del 250° anniversario dell’indipendenza americana, evento simbolico di rilievo internazionale.

Rientro – Il ritorno in Europa prevede soste nelle Azzorre e a Cadice, quindi il rientro in Italia con tappe a Cagliari, Taranto e Venezia. La campagna si concluderà a Trieste durante la Barcolana 2026.

Visite – Prima della partenza, il Vespucci sarà visitabile al Porto Antico di Genova dal 5 all’8 maggio. La cerimonia ufficiale si terrà il 9 maggio alla presenza delle autorità.

La nuova missione segue il successo del tour mondiale 2023-2025 e una lunga manutenzione, confermando il ruolo della nave come ambasciatrice dell’Italia nel mondo.

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