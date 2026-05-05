Benvenuti in Liguria tra gli Alpini di Carcare alla scoperta delle ricette di Dego e Altare
di Gilberto Volpara
Mercoledì 6 maggio ore 20.30 su Telenord e telenord.it
Benvenuti in Liguria, nella prima puntata del mese di maggio, approda in Valbormida. Nel menù della trasmissione di mercoledì 6 rientrano i comuni di Dego, Altare e Carcare.
Insieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, le ricette di due locali con caratteristiche differenti che portano in alto il nome della ristorazione valbormidese, ma anche le storie legate ai meleti e agli Alpini nella settimana che ospita l'Adunata Nazionale di Genova.
Ospite dell'itinerario valliigiano, Irene Patrone da Strasserra di Crocefieschi. Appuntamento dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
Benvenuti in Liguria nella nuova puntata, invece, sarà in Vallestura.
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