Attualità

Benvenuti in Liguria tra gli Alpini di Carcare alla scoperta delle ricette di Dego e Altare

di Gilberto Volpara

30 sec

Mercoledì 6 maggio ore 20.30 su Telenord e telenord.it

Benvenuti in Liguria tra gli Alpini di Carcare alla scoperta delle ricette di Dego e Altare
2294 - MSC Crociere

 

Benvenuti in Liguria, nella prima puntata del mese di maggio, approda in Valbormida. Nel menù della trasmissione di mercoledì 6 rientrano i comuni di Dego, Altare e Carcare.

 

Insieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, le ricette di due locali con caratteristiche differenti che portano in alto il nome della ristorazione valbormidese, ma anche le storie legate ai meleti e agli Alpini nella settimana che ospita l'Adunata Nazionale di Genova.

 

Ospite dell'itinerario valliigiano, Irene Patrone da Strasserra di Crocefieschi. Appuntamento dalle 20.30 su Telenord e telenord.it

 

Benvenuti in Liguria nella nuova puntata, invece, sarà in Vallestura. 

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