Genova, Adunata Alpini: nel weekend potenziamento dei servizi e treni straordinari

Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, in occasione dell'Adunata degli Alpini a Genova, il Gruppo FS, in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte attiverà 42 treni straordinari, potenziando i servizi per agevolare gli spostamenti dei partecipanti. L'offerta aggiuntiva si integrerà con la normale programmazion dei treni regionali e a lunga percorrenza, mettendo a disposizione circa 43.000 posti in più. Verranno inoltre aggiunti 5 collegamenti straordinari per ciascuna notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica: uno alle 00.15 per Sestri Levante e 4 in partenza all'1.00 circa per Sestri Levante, Savona, Arquata Scrivia e Acqui Terme. Per i flussi da e per il Piemonte, 4 treni si aggiungeranno all'offerta ordinaria offrendo sabato e domenica un collegamento da Torino in direzione Genova al mattino e uno di rientro la sera in partenza dal capoluogo ligure alle ore 19.55.

Nelle stazioni di Genova Brignole e di Genova Piazza Principe, nei tre giorni saranno predisposti da Trenitalia presidi straordianari di assistenza con 70 persone suddivise in 150 turni di presenziamento. Queste, saranno riconoscibili dalla pettorina rossa e si dedicheranno a fornire informazioni ai viaggiatori e a contribuire alla gestione dei flussi in arrivo e in partenza, insieme al personale di RFI e FS Security che assicura il raccordo con le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e le strutture dedicate alla sicurezza. Anche il personale presente nella sala operativa di controllo di Genova Teglia sarà potenziato per garantire una gestione immediata di eventuali criticità di circolazione che si potrebbero verificare.

Per agevolare il deflusso nel pomeriggio della giornata di domenica, nella stazione di Genova Brignole saranno adottate misure di gestione e canalizzazione dei flussi con percorsi dedicati, indicazioni ai varchi e ai binari, secondo le disposizioni operative in vigore nelle giornate dell'evento. Per i viaggiatori diretti verso le destinazioni sulle direttrici Milano, Torino e Ponente ligure, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Piazza Principe; per le destinazioni nel nodo di Genova e nel Levante ligure, si consiglia invece la stazione di Genova Brignole.

Considerati l'elevato numero di partecipanti previsto, la limitazione della viabilità e della sosta in città durante l'Adunata, il treno rappresenta una soluzione comoda per raggiungere Genova e muoversi in modo sostenibile, riducendo traffico e tempi di ricerca parcheggio. Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno.

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