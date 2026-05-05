Genova, la città si prepara all’Adunata: installate dal CIV Colombo-Galata luminarie degli Alpini in piazza Colombo

Genova entra nel clima dell’Adunata nazionale degli Alpini, in programma dall’8 al 10 maggio, con un’iniziativa di accoglienza nel cuore cittadino: piazza Colombo si illumina con installazioni dedicate al celebre cappello alpino.

Allestimento – Nei giorni precedenti l’evento, il CIV Colombo-Galata, aderente a Confcommercio Genova, ha promosso un intervento di arredo urbano lungo uno degli assi commerciali più frequentati. Sono state installate quattro luminarie artigianali raffiguranti il simbolo degli Alpini, posizionate agli accessi principali di via Colombo e via Galata.

Accoglienza – L’iniziativa nasce per rafforzare il senso di ospitalità in occasione dell’arrivo di migliaia di visitatori. “Vogliamo dare un segnale forte di benvenuto – spiega Manuela Carena, presidente del CIV –. Le installazioni rappresentano l’orgoglio e il ringraziamento dei nostri commercianti verso il Corpo degli Alpini”.

Investimento – Le strutture luminose sono state finanziate direttamente dagli operatori commerciali della zona. L’obiettivo è contribuire al decoro urbano e valorizzare un punto strategico della città durante uno degli eventi più partecipati dell’anno.

Attività – Durante i tre giorni dell’adunata, il distretto commerciale garantirà piena operatività. “L’obiettivo è assicurare servizi e continuità commerciale in un momento di grande afflusso – sottolinea Salvatore Vassallo, segretario del CIV e ideatore del progetto – contribuendo alla gestione dell’accoglienza”.

Sistema – L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di interventi promossi dai Centri Integrati di Via cittadini, impegnati nel miglioramento dell’attrattività urbana e della qualità dell’offerta commerciale.

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