Asilo Peter Pan: ammessi i primi cinquanta bimbi, gli altri costretti a tornare a casa
di Claudio Baffico
Protesta nel quartiere di Molassana, a Genova, dove diverse mamme lamentano un disservizio riscontrato presso la scuola dell'infanzia Peter Pan. Una volta entrati i primi cinquanta bambini, sostengono, gli ingressi vengono stoppati, e tutti gli altri piccoli sono costretti a rientrare a casa, con i disagi che ne conseguono soprattutto per le coppie che lavorano. Su Telenord le dichiarazioni di una mamma, Tatiana Bombardi.
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